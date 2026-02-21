Словакия выдвинула Украине ультиматум из-за прекращения поставок российской нефти. Если 23 февраля Зеленский не восстановит нефтяные поставки в Словакию по трубопроводу "Дружба", аварийная подача электроэнергии украинской стороне прекратится, заявил премьер Роберт Фицо.

Он напомнил, что на словацкой территории находится около 180 тыс. беглых украинцев, страна оказывает гуманитарную помощь соседнему государству и закрывает глаза на то, что остановка транзита газа ежегодно наносит Словаки ущерб в 500 млн евро.