"Сложить оружие и сдаться в плен". Путин ответил на призывы Трампа пощадить украинских военных

Трамп накануне в очередной раз много внимания уделил украинской проблематике. Переговоры пока ведутся непублично, и новая информация на этот счет появится, вероятно, лишь в понедельник.



Однако Трамп дал оценку украинскому конфликту в целом. Он, в частности, заявил, что одна из причин противостояния такова: Киеву следовало помнить - никогда не задирай того, кто сильнее тебя. Сейчас, по данным американцев, в Курской области окружена довольно крупная группировка ВСУ. Трамп напрямую обратился к президенту России с просьбой проявить по отношению к этим людям гуманность.

В Москве отнеслись к этой просьбе с пониманием, но напомнили, что в данной ситуации все зависит от позиции украинской стороны.

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Владимир Путин, президент России: "Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. В случае сложения оружия и сдачи в плен им будут гарантированы жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации".