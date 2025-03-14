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"Сложить оружие и сдаться в плен". Путин ответил на призывы Трампа пощадить украинских военных
Трамп накануне в очередной раз много внимания уделил украинской проблематике. Переговоры пока ведутся непублично, и новая информация на этот счет появится, вероятно, лишь в понедельник.
Однако Трамп дал оценку украинскому конфликту в целом. Он, в частности, заявил, что одна из причин противостояния такова: Киеву следовало помнить - никогда не задирай того, кто сильнее тебя. Сейчас, по данным американцев, в Курской области окружена довольно крупная группировка ВСУ. Трамп напрямую обратился к президенту России с просьбой проявить по отношению к этим людям гуманность.
В Москве отнеслись к этой просьбе с пониманием, но напомнили, что в данной ситуации все зависит от позиции украинской стороны.
Владимир Путин, президент России: "Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. В случае сложения оружия и сдачи в плен им будут гарантированы жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации".
Пока же в Киеве отказываются принимать меры к спасению своих солдат: командование ВСУ настаивает, что окружения в Курской области нет. Соответственно, раз его нет, то о сдаче в плен не может быть и речи и незачем обращаться к российскому руководству с просьбой проявить гуманность.
Между тем, по данным западных СМИ, в Курской области могут быть блокированы около 5 тысяч украинских солдат.