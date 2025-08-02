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Слуга народа - Владимир Зеленский цепляется за власть
Автор:Редакция news.by
Одержимый властью Зеленский утратил свой политический инстинкт и из последних сил цепляется за власть, - пишет западная пресса. Именно это доказывает его попытка лишить независимости НАБУ и САП.
Швейцарское издание NZZ справедливо замечает, что сегодня Зеленский "выглядит нерешительным, лавирует между ожиданиями иностранных партнеров, гражданского общества и старых властных структур".
А те не теряются. НАБУ задержало на взятке депутата от партии "Слуга народа" Алексея Кузнецова. Он подозревается в масштабной коррупционной схеме при закупке беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Многоликий Зеленский охотно приветствует данное разоблачение.