Слуга народа - Владимир Зеленский цепляется за власть

Одержимый властью Зеленский утратил свой политический инстинкт и из последних сил цепляется за власть, - пишет западная пресса. Именно это доказывает его попытка лишить независимости НАБУ и САП.

Швейцарское издание NZZ справедливо замечает, что сегодня Зеленский "выглядит нерешительным, лавирует между ожиданиями иностранных партнеров, гражданского общества и старых властных структур".