Служба в ВС Германии может стать принудительной
Автор:Редакция news.by
Если Германии не хватит добровольцев, то служба в вооруженных силах страны станет принудительной. Проблему дефицита военных поднял председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп.
Многие не хотят служить из-за возможной отправки за пределы Германии, поэтому власти намерены с этим бороться принуждением.
Немецкие СМИ уже сообщают о нехватке добровольцев для бригады ФРГ в Литве. Это единственное зарубежное формирование бундесвера должно в следующем году насчитывать 5 тыс. человек личного состава.
Фото РИА Новости