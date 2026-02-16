Служба в ВС Германии может стать принудительной

Если Германии не хватит добровольцев, то служба в вооруженных силах страны станет принудительной. Проблему дефицита военных поднял председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп.

Многие не хотят служить из-за возможной отправки за пределы Германии, поэтому власти намерены с этим бороться принуждением.

Немецкие СМИ уже сообщают о нехватке добровольцев для бригады ФРГ в Литве. Это единственное зарубежное формирование бундесвера должно в следующем году насчитывать 5 тыс. человек личного состава.