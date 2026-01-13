Смертность во Франции впервые с 1945 года превысила рождаемость

Франция столкнулась с историческим вызовом - рекордным падением уровня рождаемости и старением нации. Здесь впервые с окончания Второй мировой войны смертность превысила рождаемость.

Согласно ежегодному демографическому отчету, в 2025 году умерло более 650 тыс. человек, а родилось на 15 тыс. меньше. Естественный прирост населения стал отрицательным, хотя общее число жителей выросло за счет миграции.