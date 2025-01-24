СМИ: армия Израиля убила за месяц 7 палестинских журналистов

Израильская армия совершила за месяц десятки преступлений против представителей палестинских СМИ, убив семь из них. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на палестинское информационное агентство WAFA.

В первый месяц этого года продолжилась "опасная и непрерывная эскалация" насилия в отношении представителей палестинских СМИ в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Оккупационные силы убили семь журналистов, что является явной попыткой скрыть правду о происходящем, говорится в заявлении Профсоюза палестинских журналистов. Организация также отмечает, что в январе были зафиксированы многочисленные случаи нападений на журналистов, их арестов, препятствования исполнению ими своих профессиональных обязанностей.