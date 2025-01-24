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СМИ: армия Израиля убила за месяц 7 палестинских журналистов
Израильская армия совершила за месяц десятки преступлений против представителей палестинских СМИ, убив семь из них. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на палестинское информационное агентство WAFA.
В первый месяц этого года продолжилась "опасная и непрерывная эскалация" насилия в отношении представителей палестинских СМИ в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Оккупационные силы убили семь журналистов, что является явной попыткой скрыть правду о происходящем, говорится в заявлении Профсоюза палестинских журналистов. Организация также отмечает, что в январе были зафиксированы многочисленные случаи нападений на журналистов, их арестов, препятствования исполнению ими своих профессиональных обязанностей.
Ранее Профсоюз палестинских журналистов обвинил Израиль в систематических преследованиях работников СМИ с целью "скрыть правду и преступления против палестинского народа, представляющие вопиющее нарушение международного права и угрожающие свободе прессы".
По информации катарского телеканала Al Jazeera, общее число журналистов, погибших в ходе нынешнего витка израильско-палестинского конфликта с 7 октября 2023 года, уже превысило 220.
Фото ТАСС