СМИ: Австралиец первым в мире прожил более ста дней с искусственным сердцем

Сорокалетний житель австралийского штата Новый Южный Уэльс стал первым в мире человеком, кто прожил более 100 дней с полностью искусственным титановым сердцем, сообщает телеканал ABC. Об этом пишет РИА Новости.

"Первый в Австралии имплант искусственного сердца был признан успешным после того, как его реципиент стал первым человеком в мире, выписанным из больницы с этим высокотехнологичным устройством", - говорится в сообщении.

Мужчина из штата Новый Южный Уэльс страдал сердечной недостаточностью и согласился на установку искусственного сердца до пересадки донорского. Операция прошла в ноябре 2024 года в больнице Сиднея, после чего австралиец прожил с имплантом более 100 дней, пока на минувшей неделе его не заменили донорским сердцем.

Как уточняет телеканал, имплант BiVACOR весит около 650 грамм и изготовлен из титана. Оно работает на основе роторного насоса и магнитной левитации, что позволяет имитировать естественный кровоток и предотвращает износ устройства со временем.

По словам изобретателя BiVACOR Дэниела Тиммса, сейчас стоит задача увеличить производство устройства, и ожидается, что через пару лет искусственное сердце будет имплантироваться большему числу пациентов.