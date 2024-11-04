Бундесвер подготовил секретный план на случай военного столкновения с Россией. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Документ под названием "Германия" насчитывает тысячу страниц. В плане перечислены объекты инфраструктуры, а также содержится порядок действий на случай обороны или "мер сдерживания России на восточном фланге НАТО".

Документ исходит из того, что в случае конфликта ФРГ станет "центром сосредоточения десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч военнослужащих", переброшенных на восток, а также военного имущества, продовольственных запасов и медикаментов.