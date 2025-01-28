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СМИ: Дания потратит более 2 млрд евро на усиление военного присутствия в Арктике

Власти Дании потратят более 2 млрд евро на усиление военного присутствия в Арктике на фоне интереса Трампа к контролю над Гренландией - об этом сообщает Рейтер.

С 2009-го остров - автономия Королевства Дания. Впервые публикации, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, появились в 19-м году.

В конце 2024 года он назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть островом. По его словам, это требуется для обеспечения целей безопасности. Премьер Гренландии в свою очередь заявил - остров не продается и никогда не будет продаваться. Остается возможность применения США военной силы, и этот вариант Трамп не исключает.

Дания