СМИ: Дания потратит более 2 млрд евро на усиление военного присутствия в Арктике

Власти Дании потратят более 2 млрд евро на усиление военного присутствия в Арктике на фоне интереса Трампа к контролю над Гренландией - об этом сообщает Рейтер.

В конце 2024 года он назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть островом. По его словам, это требуется для обеспечения целей безопасности. Премьер Гренландии в свою очередь заявил - остров не продается и никогда не будет продаваться. Остается возможность применения США военной силы, и этот вариант Трамп не исключает.