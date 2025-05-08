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СМИ: депутаты Европарламента приедут в Москву на парад в честь Великой Победы
Депутаты Европарламента приедут в Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом написало издание "Шпигель".
В публикации уточняется, что в состав делегации войдут представители Германии, Чехии, Словакии и Кипра. Немецкие политики Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург, являющиеся членами партии "Союз Сары Вагенкнехт", заявили, что своим визитом хотят помочь "преодолеть постоянно растущую спираль конфронтации и эскалации в Европе".
В Москве депутаты Европарламента примут участие в торжествах по случаю годовщины Победы. Они также планируют "провести переговоры с парламентариями и другими представителями политики и культуры".