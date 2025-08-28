СМИ: "Евротройка" готовится вернуть санкции против Ирана

"Евротройка" не оценила готовности Ирана к сотрудничеству по ядерному досье. Франция, Германия и Великобритания намерены задействовать механизм восстановления санкций Совбеза ООН против Тегерана. Об этом они уведомили госдеп США.



Как пишет портал "Аксиос", евространы считают, что Иран нарушает свои обязательства по ядерной сделке и не принимает конкретных шагов для исправления ситуации. США и страны "евротройки" договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Тегераном.



В свою очередь Иран заявил, что если механизм будет задействован, то они прекратят сотрудничество с МАГАТЭ. Что важно, процесс активирования механизма займет 30 дней. По данным "Аксиос", европейцы хотят завершить его до того, как Россия начнет свое председательство в Совбезе ООН в октябре.