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СМИ: Германия потеряет 300 тыс. рабочих мест, если Трамп введет пошлины на продукцию ЕС
Германия может столкнуться с потерей около 300 тыс. рабочих мест, если избранный президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы и введет повышенные пошлины на товары ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на расчеты Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) в Дюссельдорфе.
По данным газеты Süddeutsche Zeitung, которая публикует информацию об этих расчетах, введение пошлин затронет в значительной степени именно ориентированную на экспорт Германию, в которой 28% произведенной продукции уходят за границу.
В Германии 1,2 млн рабочих мест зависят от экспорта в США, что превышает количество сотрудников, занятых в таких крупнейших промышленных сферах в стране, как машино- и автомобилестроение.
Во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что намерен значительно увеличить пошлины на импорт в случае победы на ноябрьских выборах президента. В своей программе он предлагал ввести 10-процентные пошлины на ввоз любых товаров, при этом импорт из Китая предполагалось облагать 60-процентными тарифами, а произведенные за пределами США автомобили - 100-процентными.
Ранее Трамп заявил о намерении ввести против ЕС повышенные импортные пошлины, если Брюссель не увеличит объемы закупок американской нефти и газа.
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