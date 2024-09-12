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СМИ: глава исполнительного совета "Хезболлы" погиб при израильской атаке на Бейрут

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Фото Abd Rabbo Ammar/ ABACA via Reuters Connect

Глава исполнительного совета "Хезболлы" Хашем Сафи ад-Дин, считающийся основным претендентом на пост генерального секретаря ливанской шиитской партии, погиб при израильской атаке на Бейрут. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Сафи ад-Дин, как утверждает телеканал, был убит в результате удара, нанесенного армией Израиля по южному пригороду Бейрута в пятницу, 4 октября. Вместе с ним погибли несколько высокопоставленных членов "Хезболлы", а также офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции, пишет ТАСС.

Ранее источники Al Arabiya сообщили, что Совет шуры, главный руководящий орган партии "Хезболлы", избрал ее новым генеральным секретарем Сафи ад-Дина - двоюродного брата прежнего лидера движения Хасана Насруллы, который погиб 27 сентября. Сафи ад-Дин считался вторым лицом в организации. Будучи главой исполнительного совета партии он курировал политические вопросы и внутренние дела. Официально об избрании нового лидера "Хезболлы" не сообщалось.

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