СМИ: глава исполнительного совета "Хезболлы" погиб при израильской атаке на Бейрут

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Глава исполнительного совета "Хезболлы" Хашем Сафи ад-Дин, считающийся основным претендентом на пост генерального секретаря ливанской шиитской партии, погиб при израильской атаке на Бейрут. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Сафи ад-Дин, как утверждает телеканал, был убит в результате удара, нанесенного армией Израиля по южному пригороду Бейрута в пятницу, 4 октября. Вместе с ним погибли несколько высокопоставленных членов "Хезболлы", а также офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции, пишет ТАСС.