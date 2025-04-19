СМИ: Huawei запустила в Китае интернет 10G

В Китае Huawei в сотрудничестве с China Unicom запустили первую широкополостную сеть 10G. Событие произошло в районе Сюнъань провинции Хэбэй. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Mydrivers.

Широкополосную сеть 10G запустили в новом районе. Ее развертывание основано, согласно сведениям издания, на первом в мире решении 50G PON. "Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа пропускная способность для одного пользователя увеличивается с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G, а задержка в сети сокращается до уровня миллисекунд", - такие данные приводятся в материале СМИ.