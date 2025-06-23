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СМИ: Иран запустил 6 ракет в сторону баз США в Катаре

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СМИ: Иран запустил 6 ракет в сторону баз США в Катаре

Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре, пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал Axios и израильский источник.

Официального подтверждения данной информации с американской стороны пока не поступало.

Между тем, очевидцы сообщили, что от звуков взрывов затряслись дома на севере катарской столицы Дохи.

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