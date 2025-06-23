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СМИ: Иран запустил 6 ракет в сторону баз США в Катаре
Автор:Редакция news.by
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СМИ: Иран запустил 6 ракет в сторону баз США в Катареnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4739f09-8562-424f-b041-cea667f7f564/conversions/d84b3d0a-e0d7-4f75-98c9-9a88876bf475-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4739f09-8562-424f-b041-cea667f7f564/conversions/d84b3d0a-e0d7-4f75-98c9-9a88876bf475-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4739f09-8562-424f-b041-cea667f7f564/conversions/d84b3d0a-e0d7-4f75-98c9-9a88876bf475-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4739f09-8562-424f-b041-cea667f7f564/conversions/d84b3d0a-e0d7-4f75-98c9-9a88876bf475-xl-___webp_1920.webp 1920w
Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре, пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал Axios и израильский источник.
Официального подтверждения данной информации с американской стороны пока не поступало.
Между тем, очевидцы сообщили, что от звуков взрывов затряслись дома на севере катарской столицы Дохи.