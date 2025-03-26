СМИ сообщили, что для Украины хотят сформировать две миротворческие миссии

Для Украины хотят сформировать две отдельные миротворческие миссии. Одна из них будет создана под эгидой ООН, в которую войдут военные из стран Азии и Южной Америки, вторая - миссия с группой военных из западных стран. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на итальянскую газету La Repubblica и издание "Страна".

Предполагается, что в контингент ООН могут войти такие страны, как Индия, Бразилия, Индонезия и Саудовская Аравия. Они должны будут контролировать линию столкновения. Западные же миротворцы могут быть размещены на границе Украины с ЕС. При этом Индонезия уже опровергла получение запроса на размещение своих миротворцев в Украине.

Как отмечает "Страна", недавно западные СМИ начали писать, что Франция и Великобритания уже отходят от своих первоначальных планов размещения миротворцев в Украине.

Европейские лидеры не раз говорили, что для эффективного функционирования "миротворческого контингента" нужна поддержка США. А в России заявляли, что считают размещение европейского миротворческого контингента в Украине "неприемлемым".