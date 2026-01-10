СМИ: Израиль готовит новое наступление в Газе в марте

Израильская армия подготовила планы новой наступательной операции в секторе Газа, начало которой намечено на март. Об этом сообщило издание The Times of Israel, передает ТАСС.

Как сообщил изданию израильский чиновник, наступление планируется вести в направлении города Газа, целью операции будет расширение подконтрольной Израилю зоны внутри анклава за пределы нынешней "желтой линии".

В свою очередь дипломат из неназванной арабской страны рассказал The Times of Israel, что Израиль не сможет начать эту операцию без одобрения и поддержки со стороны США. Вашингтон же, по его словам, по-прежнему пытается сохранить в силе хрупкое перемирие, установленное в Газе в октябре 2025 года, и перейти ко второму этапу плана урегулирования ситуации в анклаве, предполагающему разоружение военных формирований радикального палестинского движения ХАМАС.