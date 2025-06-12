СМИ: Израиль ведет подготовку к удару по Ирану

Израиль готовится к военному удару по Ирану, сообщают западные СМИ. Таким образом израильская сторона будто хочет заранее защитить себя от угрозы персидского ядерного оружия.

По данным американских СМИ, Тегеран располагает обогащенным ураном в том количестве, которое позволяет в течение нескольких дней собрать заряды для трех-четырех боеголовок. Угроза конфликта настолько серьезна, что Вашингтон начал выводить со своих баз в регионе второстепенный персонал. Также вывозят семьи сотрудников учреждений США.