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СМИ: Израиль ведет подготовку к удару по Ирану
Израиль готовится к военному удару по Ирану, сообщают западные СМИ. Таким образом израильская сторона будто хочет заранее защитить себя от угрозы персидского ядерного оружия.
По данным американских СМИ, Тегеран располагает обогащенным ураном в том количестве, которое позволяет в течение нескольких дней собрать заряды для трех-четырех боеголовок. Угроза конфликта настолько серьезна, что Вашингтон начал выводить со своих баз в регионе второстепенный персонал. Также вывозят семьи сотрудников учреждений США.
Обострение ирано-израильских отношений может привести к подорожанию нефти. Аналитики JPМ прогнозируют, что в случае удара Израиля по Ирану цены на нее подскочат до 120 долларов за баррель. Стоимость нефти накануне выросла до 70 долларов всего лишь на фоне новостей о военных планах Тель-Авива на Тегеран.