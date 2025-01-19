СМИ: ХАМАС задерживает передачу списка заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС в течение нескольких часов передаст посредникам список израильских заложников, подлежащих освобождению в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Asharq.

Палестинское движение ХАМАС объяснило техническими причинами тот факт, что до сих пор не передало Израилю список заложников, которых планирует освободить на первом этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа, но утверждает, что по-прежнему соблюдает положения сделки. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

ХАМАС подтверждает, что соблюдает условия сделки о прекращении огня, но указывает, что задержка в вопросе передачи списка заложников объясняется техническими причинами на местах", - говорится в документе. В субботу, 18 января, израильский портал Ynet информировал, что список первых трех освобождаемых заложников должен был быть передан Израилю через Катар к 16:00 по местному времени (17:00 мск), однако этого не произошло до сих пор.

