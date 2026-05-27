С Ближнего Востока поступают обнадеживающие известия. Арабские СМИ сообщают, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами близок к подписанию.

Израильские газеты уточняют, что Вашингтон и Тель-Авив одобрили документ, теперь дело за верховным лидером Ирана.

Принятие этой бумаги открывает путь к долгосрочному урегулированию конфликта. В течение 60 дней стороны должны добиться согласия в вопросе об иранских ядерной и ракетной программах.