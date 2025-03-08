СМИ: Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться

Министерство здравоохранения и социальных служб США предложило всем сотрудникам уволиться по собственному желанию в обмен на получение одноразовой выплаты в размере 25 тыс. долларов, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Об этом информирует РИА Новости.

"В пятницу всех сотрудников Министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения в обмен на выплату в размере 25 тыс. долларов", - говорится в публикации.

По данным CBS, срок действия предложения истекает 14 марта. В ведомстве работают более 80 тыс. человек.