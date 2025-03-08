3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
СМИ: Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae942f6c-daa9-40d0-b713-f4f27cb60a1c/conversions/5b396727-dbc4-4bae-a154-0af98a2ce5f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae942f6c-daa9-40d0-b713-f4f27cb60a1c/conversions/5b396727-dbc4-4bae-a154-0af98a2ce5f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae942f6c-daa9-40d0-b713-f4f27cb60a1c/conversions/5b396727-dbc4-4bae-a154-0af98a2ce5f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae942f6c-daa9-40d0-b713-f4f27cb60a1c/conversions/5b396727-dbc4-4bae-a154-0af98a2ce5f4-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byАналогичную инициативу ранее продвигали в службе социального обеспечения США
СМИ: Минздрав США предложил всем сотрудникам уволитьсяnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae942f6c-daa9-40d0-b713-f4f27cb60a1c/conversions/5b396727-dbc4-4bae-a154-0af98a2ce5f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae942f6c-daa9-40d0-b713-f4f27cb60a1c/conversions/5b396727-dbc4-4bae-a154-0af98a2ce5f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae942f6c-daa9-40d0-b713-f4f27cb60a1c/conversions/5b396727-dbc4-4bae-a154-0af98a2ce5f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae942f6c-daa9-40d0-b713-f4f27cb60a1c/conversions/5b396727-dbc4-4bae-a154-0af98a2ce5f4-xl-___webp_1920.webp 1920w
Министерство здравоохранения и социальных служб США предложило всем сотрудникам уволиться по собственному желанию в обмен на получение одноразовой выплаты в размере 25 тыс. долларов, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Об этом информирует РИА Новости.
"В пятницу всех сотрудников Министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения в обмен на выплату в размере 25 тыс. долларов", - говорится в публикации.
По данным CBS, срок действия предложения истекает 14 марта. В ведомстве работают более 80 тыс. человек.
Аналогичную инициативу ранее продвигали в службе социального обеспечения США.