СМИ: Некоторые сторонники лидера США не согласны с принятием законов о помощи Украине

Достаточное количество сторонников американского лидера Дональда Трампа, а также многие республиканцы в Палате представителей Конгресса против принятия законов, позволяющих поставлять дополнительную военную и финансовую помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на журнал The Atlantic.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение продолжать снабжать Киев оружием и военной техникой, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100 % в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию в Украине.

"Тот факт, что США не направляют оружие Украине напрямую, дает Трампу больше пространства для маневра среди изоляционистов в рядах сторонников движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" )", - пишет издание.

The Atlantic отмечает, что чиновники США не дали понять, будет ли больше оружия направлено Украине в будущем. По информации журнала, решение Трампа о помощи не означает, что он внезапно проникся симпатией к Украине или ее президенту.