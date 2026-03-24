СМИ: Приоритеты операции на Ближнем Востоке изменились

Приоритеты операции на Ближнем Востоке изменились. Об этом сообщает Washington Post. В материале отмечается, что должностные лица в США и Израиле видят в финале войны с Ираном битву за контроль над Ормузским проливом и ключевыми энергообъектами.



Если вначале "на краткое время казалось возможным" свергнуть власть в Иране и навсегда лишить страну перспектив обладания ядерным оружием, то теперь это считают маловероятным. Главное же - вновь открыть Ормузский пролив, уточняют журналисты. В статье подчеркивается, что устранение иранской блокады пролива могло бы позволить Трампу свернуть войну, заявив о победе, и остановить разрастающийся глобальный энергетический кризис.