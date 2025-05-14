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СМИ: Призыв Зеленского к личной встрече с Путиным в Турции может быть попыткой отменить переговоры
Призыв Владимира Зеленского к личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Турции может быть попыткой отменить переговоры. Это предположили в издании Strategic Culture, сообщает РИА Новости.
"Это (призыв Зеленского к личной встрече с Путиным) выглядит как попытка отменить переговоры, если Путин не появится", - говорится в материале.
По словам автора, российский лидер понимает, что Зеленский призовет к масштабным антироссийским санкциям в любом случае при любом исходе встречи в Турции.
11 мая президент России предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлмыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.