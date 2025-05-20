СМИ: работа Международного уголовного суда в Гааге полностью парализована

Американские СМИ сообщают, что работа Международного уголовного суда в Гааге полностью парализована: блокированы счета, включая личные - руководителя МУС. Все работники лишены доступа к корпоративной электронной почте.

Также сотрудников суда предупредили, что в случае визита в Соединенные Штаты их ждет арест. Касается это около 200 человек. Т.е. санкции, введенные Трампом, сделали работу суда практически невозможной. Сегодня из состава стран, признающих юрисдикцию МУС, вышла Венгрия.