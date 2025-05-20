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СМИ: работа Международного уголовного суда в Гааге полностью парализована
Американские СМИ сообщают, что работа Международного уголовного суда в Гааге полностью парализована: блокированы счета, включая личные - руководителя МУС. Все работники лишены доступа к корпоративной электронной почте.
Также сотрудников суда предупредили, что в случае визита в Соединенные Штаты их ждет арест. Касается это около 200 человек. Т.е. санкции, введенные Трампом, сделали работу суда практически невозможной. Сегодня из состава стран, признающих юрисдикцию МУС, вышла Венгрия.
Как известно, Трамп объявил войну МУС после того, как эта структура выписала ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху и министра обороны. Расправа была короткой и эффективной. Международный уголовный суд уничтожен.