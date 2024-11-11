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СМИ рассказали, что привело к крушению самолета Boeing в Южной Корее
Фатальное стечение неблагоприятных факторов привело к крушению самолета Boeing в Южной Корее, пишет New York Times.
Пилот, скорее всего, потерял контроль над двигателями и шасси, а активировать закрылки не удалось. При этом из-за строительных работ часть взлетно-посадочной полосы аэропорта Муан была недоступна, а самолет сел слишком далеко от предназначенной для этого точки приземления.
Роковую роль сыграло и бетонное сооружение, в него на огромной скорости и врезался самолет. Это была основа для установки антенны радиомаяка. Напомним, в авиакатастрофе в Корее 179 человек погибли, двое спаслись.
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