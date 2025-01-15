СМИ: соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто

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Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на египетский телеканал Al Qahera News.
"Усилиями посредников было достигнуто соглашение, которое завершит страдания палестинского народа в Газе... Вскоре будет опубликовано совместное заявление", - заявил источник телеканала.
Портал Axios со ссылкой на американских чиновников также сообщил о достижении сделки по прекращению огня в Газе и заложникам.
Ранее ТАСС со ссылкой на заявление палестинского движения ХАМАС в Telegram сообщал, что передало Египту и Катару свой ответ на проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
"Руководство ХАМАС недавно передало посредникам свой ответ на проект соглашения о прекращении огня. Политбюро движения провело экстренное заседание, чтобы обсудить предложение посредников", - говорилось в сообщении. В движении не указали, что именно включает в себя их ответ, но подчеркнули, что при его выработке руководствовались "принципами ответственности перед палестинским народом в Газе".