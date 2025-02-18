СМИ сообщили, что Молдова не намерена платить взносы за членство в СНГ

Власти Молдовы в 2025 году не будут платить взносы за организации в рамках СНГ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство "Инфотаг" и министерство финансов страны.

"В 2025 году Молдова заплатит около 54 млн леев (2,9 млн долларов) за членство в международных, региональных и парламентских организациях. Это на 2,5 млн леев (134 тыс. долларов) меньше, чем в 2024 году. Расходы на взносы в рамках СНГ не предусмотрены", - сообщает агентство.

Министерство финансов Молдовы подготовило проект выплат в соответствии с законом о бюджете. Больше всего средств будет использовано для оплаты взносов в Совет Европы, ООН и Программу развития ООН.

При этом в Минфине полагают, что выполнение финансовых обязательств укрепит партнерские отношения с государствами-членами этих организаций и окажет положительное влияние на продвижение имиджа страны.