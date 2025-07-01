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СМИ: США окажут давление на Израиль с целью заключения перемирия в Газе
Автор:Редакция news.by
США готовятся оказать давление на Израиль с целью заключения перемирия в Газе. Об этом сообщает агентство Anadolu в преддверии визита в Вашингтон министра по стратегическим вопросам еврейского государства.
Газета Haaretz сообщает, что команда Трампа потребует от Тель-Авива отложить борьбу с движением ХАМАС на неопределенный срок.
Перед ЦАХАЛ стоят две возможные задачи: завершение операции по установлению полного контроля над Газой и заключение сделки по обмену пленными и прекращению огня. В связи с этим поездка израильского министра в Вашингтон станет почвой для будущего обмена заключенными и установления перемирия.