СМИ: США окажут давление на Израиль с целью заключения перемирия в Газе

США готовятся оказать давление на Израиль с целью заключения перемирия в Газе. Об этом сообщает агентство Anadolu в преддверии визита в Вашингтон министра по стратегическим вопросам еврейского государства.

Газета Haaretz сообщает, что команда Трампа потребует от Тель-Авива отложить борьбу с движением ХАМАС на неопределенный срок.

Перед ЦАХАЛ стоят две возможные задачи: завершение операции по установлению полного контроля над Газой и заключение сделки по обмену пленными и прекращению огня. В связи с этим поездка израильского министра в Вашингтон станет почвой для будущего обмена заключенными и установления перемирия.