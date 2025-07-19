СМИ: Столкновения в окрестностях Эс-Сувейды прекратились

Боевые столкновения в Эс-Сувейде в Сирии полностью прекратились, сообщают СМИ. Ситуация нормализовалась после того, как два дня назад под давлением США израильтяне и официальный Дамаск пообещали отвести войска.

Напомним, ситуация в сирийской провинции Эс-Сувейда обострилась после того, как там возобновились столкновения между друзами и бедуинами, которых поддерживают проправительственные группировки. В столкновениях погибли более 200 человек. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. На этом фоне Израиль, в котором друзы составляют значительную общину, нанес серию авиаударов по Дамаску.