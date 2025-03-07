Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

СМИ: "Талибан" запретил афганским женщинам ходить в мечети для совершения коллективного намаза

Изображение
Фото: РИА Новости

Власти из правительства Афганистана, созданного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), запретили женщинам посещать мечети для совершения коллективного намаза. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на газету Etilaatroz.

По их сведениям, информация о новых ограничениях была доведена до населения устно, через имамов. Отныне, как отмечает один из собеседников газеты, женщинам также больше не разрешается присутствовать на пятничных намазах в мечетях, хотя ранее для них там были обустроены отдельные помещения.

В 2021 году после установления контроля над Афганистаном талибы ввели запрет на появление женщин в публичных местах без чадры (накидки, закрывающей фигуру с головы до ног), объясняя это необходимостью создать в государстве "исламскую среду". В 2022 году лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал ввести практику назначения наказаний в соответствии с законами шариата, то есть вплоть до смертной казни, за воровство, оскорбление ислама, супружеские измены, однополые связи и прочие преступления. Ахундзада приостановил занятия для девушек в афганских вузах, ввел запрет на присутствие в университетах женщин, включая преподавателей, а также распорядился отстранить их от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях.

В 2024 году он запретил появление девушек в общественных местах с открытым лицом и оголенными частями тела, их пение и чтение вслух. Лидер "Талибана" обещал, что законы шариата будут действовать на всей территории Афганистана. Тогда же он заявил, что афганских женщин начнут наказывать за супружескую измену забиванием камнями до смерти.

Афганистан