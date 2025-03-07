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СМИ: "Талибан" запретил афганским женщинам ходить в мечети для совершения коллективного намаза
Власти из правительства Афганистана, созданного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), запретили женщинам посещать мечети для совершения коллективного намаза. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на газету Etilaatroz.
По их сведениям, информация о новых ограничениях была доведена до населения устно, через имамов. Отныне, как отмечает один из собеседников газеты, женщинам также больше не разрешается присутствовать на пятничных намазах в мечетях, хотя ранее для них там были обустроены отдельные помещения.
В 2021 году после установления контроля над Афганистаном талибы ввели запрет на появление женщин в публичных местах без чадры (накидки, закрывающей фигуру с головы до ног), объясняя это необходимостью создать в государстве "исламскую среду". В 2022 году лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал ввести практику назначения наказаний в соответствии с законами шариата, то есть вплоть до смертной казни, за воровство, оскорбление ислама, супружеские измены, однополые связи и прочие преступления. Ахундзада приостановил занятия для девушек в афганских вузах, ввел запрет на присутствие в университетах женщин, включая преподавателей, а также распорядился отстранить их от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях.
В 2024 году он запретил появление девушек в общественных местах с открытым лицом и оголенными частями тела, их пение и чтение вслух. Лидер "Талибана" обещал, что законы шариата будут действовать на всей территории Афганистана. Тогда же он заявил, что афганских женщин начнут наказывать за супружескую измену забиванием камнями до смерти.