СМИ: "Талибан" запретил афганским женщинам ходить в мечети для совершения коллективного намаза

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61faf247-b56d-402d-8ab0-25845aa7b4d5/conversions/d2766ee3-b16b-4201-82d2-955a04395e9b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61faf247-b56d-402d-8ab0-25845aa7b4d5/conversions/d2766ee3-b16b-4201-82d2-955a04395e9b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61faf247-b56d-402d-8ab0-25845aa7b4d5/conversions/d2766ee3-b16b-4201-82d2-955a04395e9b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61faf247-b56d-402d-8ab0-25845aa7b4d5/conversions/d2766ee3-b16b-4201-82d2-955a04395e9b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Власти из правительства Афганистана, созданного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), запретили женщинам посещать мечети для совершения коллективного намаза. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на газету Etilaatroz.

По их сведениям, информация о новых ограничениях была доведена до населения устно, через имамов. Отныне, как отмечает один из собеседников газеты, женщинам также больше не разрешается присутствовать на пятничных намазах в мечетях, хотя ранее для них там были обустроены отдельные помещения.

В 2021 году после установления контроля над Афганистаном талибы ввели запрет на появление женщин в публичных местах без чадры (накидки, закрывающей фигуру с головы до ног), объясняя это необходимостью создать в государстве "исламскую среду". В 2022 году лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал ввести практику назначения наказаний в соответствии с законами шариата, то есть вплоть до смертной казни, за воровство, оскорбление ислама, супружеские измены, однополые связи и прочие преступления. Ахундзада приостановил занятия для девушек в афганских вузах, ввел запрет на присутствие в университетах женщин, включая преподавателей, а также распорядился отстранить их от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях.