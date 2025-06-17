СМИ: Трамп не будет встречаться с Зеленским во время саммита G7

Американский президент Дональд Трамп из-за преждевременного отъезда с саммита G7, проходящего в Канаде, не сможет встретиться с Зеленским и Генсеком НАТО Марком Рютте, пишет РИА Новости, ссылаясь на Wall Street Journal и осведомленные источники.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон как можно скорее.

"Отъезд Трампа означает, что он пропустит запланированное на утро вторника обсуждение по Украине, на котором должен присутствовать Зеленский, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте", - говорится в сообщении газеты.