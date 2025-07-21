Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

СМИ: третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может пройти 23 или 24 июля

Как сообщают турецкие СМИ, третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может пройти в среду или четверг уже на этой неделе. Встреча якобы будет включать "технические переговоры по ограниченному кругу вопросов".

Как ожидается, стороны обсудят гуманитарную помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.

Впрочем, официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

переговорыРоссия-УкраинаСтамбул