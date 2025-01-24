СМИ: ЦАХАЛ может возобновить войну после освобождения заложников в Газе

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Израильские официальные лица заявляют, что они придерживаются своей цели - уничтожить военное крыло ХАМАС и его правительство, сообщает The New York Times. Предполагается, что ЦАХАЛ может возобновить войну после освобождения оставшихся 30 заложников в Газе.
Между тем представители ХАМАС заявили о готовности передать Израилю список второй группы заложников - их планируют освободить 25 января. Группировка обменяет их на заключенных, которые содержатся в тюрьмах Израиля. Трое заложников уже были переданы еврейской стороне.
Пока между сторонами удерживается перемирие. Палестинцы возвращаются в свои дома, от которых остались лишь руины.
ООН расширяет масштабы гуманитарного реагирования в секторе Газа, сообщил канал Al Jazeera. Организация уже увеличила распределение продовольствия в палестинском анклаве, приступила к раздаче новых палаток и зимней одежды, восстановлению больниц, ремонту водопроводных сетей, расчистке дорог и разбору завалов.