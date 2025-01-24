СМИ: ЦАХАЛ может возобновить войну после освобождения заложников в Газе

Израильские официальные лица заявляют, что они придерживаются своей цели - уничтожить военное крыло ХАМАС и его правительство, сообщает The New York Times. Предполагается, что ЦАХАЛ может возобновить войну после освобождения оставшихся 30 заложников в Газе.

Между тем представители ХАМАС заявили о готовности передать Израилю список второй группы заложников - их планируют освободить 25 января. Группировка обменяет их на заключенных, которые содержатся в тюрьмах Израиля. Трое заложников уже были переданы еврейской стороне.

Пока между сторонами удерживается перемирие. Палестинцы возвращаются в свои дома, от которых остались лишь руины.