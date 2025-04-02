СМИ: Украина может разгневать Трампа, если откажется подписать сделку по минералам

У Украины есть риск вызвать гнев у администрации президента США Дональда Трампа, если она откажется подписать последнюю версию сделки по полезным минеральным ископаемым, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что Киев пытается не злить Трампа и при этом не прогнуться под давлением подписать последний вариант сделки по минералам. Кроме того, газета вспоминает цену гнева Трампа, которая стала слишком очевидной для Киева после конфликта Владимира Зеленского и президента США в Белом доме в конце февраля.

"Если Вашингтон будет настаивать на последнем варианте сделки, Киев столкнется с дилеммой - подписать сделку и надеяться, что она не будет введена в силу в будущем, или отказаться и спровоцировать гнев Белого дома", - говорится в публикации.

Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все красные линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.

Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы в Украине, на продажу ископаемых стратегическим конкурентам Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.

Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля 2025 года, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.