СМИ: Украина после отказа США попросит гарантии безопасности у ЕС

Украина потребует от стран Евросоюза предоставить ей комплекс гарантий безопасности после отказа США взять на себя подобные обязательства, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Euractiv.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов.

"Нежелание Дональда Трампа взять на себя какие-либо обязательства по безопасности Украины в рамках сделки по получению доступа к ее минеральным ресурсам побудило Киев задуматься о том, чтобы потребовать от европейских стран предоставить "сеть гарантий" (безопасности - ред.)", - говорится в публикации.

Как отмечается, главной целью Украины будет обеспечение присутствия на своей территории европейского военного контингента при поддержке США. "Украинские чиновники ожидают, что США поддержат усилия Киева по поиску поддержки у других сторон, в том числе у Европы", - пишет издание.

По данным Euractiv, требования Киева будут включать так называемые "мягкие" и "жесткие" гарантии безопасности.

"Мягкие" гарантии, как утверждается, подразумевают, что иностранные компании, заинтересованные в инвестициях в Украину, будут лоббировать свои правительства в целях якобы "защиты от РФ". При этом в "мягком" варианте речь также будет идти об ускоренном вступлении Украины в ЕС. К "жестким" гарантиям безопасности, по данным издания, относится наращивание Украиной вооруженных сил, обеспечение членства в НАТО и привлечение европейских "миротворцев". По словам украинских чиновников, военных из стран ЕС предполагается разместить не на линии фронта, а на ключевых объектах инфраструктуры страны.

Владимир Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.

Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".