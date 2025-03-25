СМИ: Уровень безработицы в Финляндии в феврале возрос до рекордных 9,4 %

В Финляндии уровень безработицы продолжает расти. Показатель достиг уже 9,4 % в феврале. Таких цифр не было с 2016 года, сообщила БЕЛТА, ссылаясь на финскую телерадиовещательную компанию Yle и на статистическую службу.

"Согласно статистике, в феврале число безработных от 15 до 74 лет выросло на 43 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. В этой возрастной группе уровень безработицы в феврале поднялся до 9,4 %. Год назад этот показатель составлял 7,8 %", - говорится в материале.

Согласно данным Статистического центра, ситуация среди мужчин в Финляндии самая мрачная в ЕС. В феврале на рынке труда насчитывалось 146 тыс. безработных мужчин. Безработных женщин в то же время было 117 тыс.