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СМИ: Уровень безработицы в Финляндии в феврале возрос до рекордных 9,4 %
В Финляндии уровень безработицы продолжает расти. Показатель достиг уже 9,4 % в феврале. Таких цифр не было с 2016 года, сообщила БЕЛТА, ссылаясь на финскую телерадиовещательную компанию Yle и на статистическую службу.
"Согласно статистике, в феврале число безработных от 15 до 74 лет выросло на 43 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. В этой возрастной группе уровень безработицы в феврале поднялся до 9,4 %. Год назад этот показатель составлял 7,8 %", - говорится в материале.
Согласно данным Статистического центра, ситуация среди мужчин в Финляндии самая мрачная в ЕС. В феврале на рынке труда насчитывалось 146 тыс. безработных мужчин. Безработных женщин в то же время было 117 тыс.
В пресс-релизе службы отмечается, что такой низкий уровень занятости фиксировался весной 2021 года после пандемии коронавируса, а уровень безработицы не был настолько высоким с начала 2016 года.