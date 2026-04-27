Германия превращается в главную оружейную фабрику Европы. С 2024 года количество немецких военных предприятий увеличилось более чем в 2 раза. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителей Федеральной ассоциации германской оборонной промышленности.

Отмечается, что за 2 года появились еще дополнительные 300 компаний, а в общей сложности их сейчас 550. Гендиректор ассоциации заявил, что в укреплении военно-промышленного комплекса в том числе участвуют малые и средние предприятия.