СМИ: в Латвии могут увеличиться цены на лекарства

В Латвии из-за ситуации в мире могут подняться цены на лекарства, сообщают местные СМИ. Тревогу забили в руководстве Рижской Восточной клинической университетской больницы.



При планировании бюджета на 2026 год, в частности, на лекарства и медоборудование, уже заложен рост цен до 8 %, однако есть признаки, что фактическое увеличение расходов может быть значительно выше. Это связано с ростом расходов на медикаменты из-за повышения цен на топливо и общей инфляции.



О рисках уже проинформированы Национальная служба здравоохранения и Минздрав. При этом самые дешевые лекарства в Латвии уже подорожали до 34 %. Четверть жителей страны не могут оплатить нужное лечение или обследование.