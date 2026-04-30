СМИ: в сейм Польши внесли предложение об отставке главы Минздрава
В сейм Польши, как сообщают СМИ, внесли предложение об отставке министра здравоохранения Иоланты Соберанска-Гренды. Депутаты обвиняют ее в усугублении финансового кризиса в сфере здравоохранения.
Кроме того, под ударом оказался и министр климата и окружающей среды (чиновника считают некомпетентным).
Однако, несмотря на массовое недовольство, в ходе голосования оба вотума недоверия были отклонены. Нужного для отстранения от должностей количества голосов не набралось.
Напомним, ранее в Польше прошла общенациональная акция протеста "Черная неделя". Люди вышли на улицы из-за роста системных проблем в медицине, ухудшения финансового положения больниц и отсутствия мер со стороны властей для нормализации ситуации.