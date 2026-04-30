СМИ: в сейм Польши внесли предложение об отставке главы Минздрава

В сейм Польши, как сообщают СМИ, внесли предложение об отставке министра здравоохранения Иоланты Соберанска-Гренды. Депутаты обвиняют ее в усугублении финансового кризиса в сфере здравоохранения.

Кроме того, под ударом оказался и министр климата и окружающей среды (чиновника считают некомпетентным).

Однако, несмотря на массовое недовольство, в ходе голосования оба вотума недоверия были отклонены. Нужного для отстранения от должностей количества голосов не набралось.