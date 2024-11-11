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СМИ: За убийством генерала Кириллова стоят спецслужбы Украины
Операцию по убийству начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова провели украинские службы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ. Об этом пишет БЕЛТА.
"Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник в ходе спецоперации в Москве убила российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова", - отмечается в публикации.
Источник отметил, что Киев считает Кириллова "абсолютно законной целью".
При этом Reuters подчеркивает, что не смогло независимо проверить это сообщение.
Как сообщалось ранее, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. СК России квалифицировал произошедшее как теракт.
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