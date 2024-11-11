СМИ: За убийством генерала Кириллова стоят спецслужбы Украины

Операцию по убийству начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова провели украинские службы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ. Об этом пишет БЕЛТА.

"Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник в ходе спецоперации в Москве убила российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова", - отмечается в публикации.

Источник отметил, что Киев считает Кириллова "абсолютно законной целью".

При этом Reuters подчеркивает, что не смогло независимо проверить это сообщение.