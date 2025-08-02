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Снег выпал в Эфиопии и Австралии
Автор:Редакция news.by
В Австралии и Эфиопии, которые отличаются крайне теплой погодой, выпал снег. В Новом Южном Уэльсе земля, дороги и тротуары никто не расчищал, потому что в буквальном смысле нечем. По счастью, температура воздуха была плюс 10 и наст в Австралии не залежался.
Аналогичное зрелище можно было наблюдать в Эфиопии: в регионе Амхар снег выпадал в последний раз в позапрошлом столетии, а потому нынешний, понятно, оказался для местной публики в диковинку. Правда, он быстро растаял.