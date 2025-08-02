Снег выпал в Эфиопии и Австралии

В Австралии и Эфиопии, которые отличаются крайне теплой погодой, выпал снег. В Новом Южном Уэльсе земля, дороги и тротуары никто не расчищал, потому что в буквальном смысле нечем. По счастью, температура воздуха была плюс 10 и наст в Австралии не залежался.



