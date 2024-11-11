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Снегопад и туман в Алматы привели к задержке рейсов в аэропорту

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Фото КАЗИНФОРМ

В международном аэропорту Алматы из-за снегопада и тумана задерживаются некоторые рейсы, сообщает БЕЛТА.

Агентство со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта сообщает, что на несколько часов задерживаются вылеты из Алматы в Шымкент, Астану, Актау, Атырау, Новосибирск, а также прилеты из Астаны, Шымкента, Актау, Кызылорды.

В пресс-службе аэропорта заявили, что часть рейсов была перенесена на более позднее время в связи со сложными метеоусловиями 8 января.

Ранее синоптики прогнозировали в Алматы снегопад, а также местами туман и гололед. В связи с этим коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. В 14 областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте на 8 января объявили штормовое предупреждение.

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