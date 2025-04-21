3.65 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
Снесены крыши, вырваны столбы электросетей. Мощный ураган обрушился на центральную часть США
Мощный ураган пронесся по центральной части Соединенных Штатов. 700 тысяч потребителей остались без электричества. Скорость ветра достигала 130 километров в час.
Из-за удара стихии были повалены деревья, повреждены крыши домов, вырваны столбы электросетей, местами наблюдались град и наводнения.
Непогода привела к сбоям в работе экстренных служб. Сообщается как минимум об одном погибшем в результате удара током от оборванных линий электропередачи.