Снизился прямой экспорт КНР в США и вырос косвенный

Китай опубликовал статистику своей внешней торговли за первые месяцы 2025 года. К маю экспорт страны в США резко сократился приблизительно на четверть. Это стало прямым следствием торговой войны, которую американцы объявили Пекину.

Однако эксперты оценивают данные статистики очень неоднозначно. Главными проигравшими в этой войне являются именно Штаты. Дело в том, что поставки китайских товаров в США не сократились, они просто поступают туда через страны-прокладки. В итоге американцы получают ровно те же товары, но уже существенно дороже. Надо полагать, президент США Дональд Трамп, начиная тарифную войну, добивался совсем не этого.