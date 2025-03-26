Сочинец въехал в витрину магазина и застрелил его сотрудницу

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Сочи, который протаранил витрину магазина, застрелил сотрудницу и скрылся с места преступления. На данный момент мужчина задержан, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю, проинформировало РИА Новости .

" Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины и покушении на убийство двух лиц ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 25 марта вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на машине въехал в магазин на улице Армавирской в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Затем взял ружье и не менее пяти раз выстрелил в знакомого, который был ему должен, и 43-летнюю сотрудницу магазина. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте, мужчина был ранен в руку и убежал.