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Сочинец въехал в витрину магазина и застрелил его сотрудницу
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Сочи, который протаранил витрину магазина, застрелил сотрудницу и скрылся с места преступления. На данный момент мужчина задержан, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю, проинформировало РИА Новости.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины и покушении на убийство двух лиц", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 25 марта вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на машине въехал в магазин на улице Армавирской в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Затем взял ружье и не менее пяти раз выстрелил в знакомого, который был ему должен, и 43-летнюю сотрудницу магазина. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте, мужчина был ранен в руку и убежал.
Подозреваемый скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан, огнестрельное оружие изъято.
Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.
Фото: РИА Новости