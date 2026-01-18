Соединенные штаты боятся объединения сил в Иране - историк

"Мы видим, что Соединенные Штаты, и в первую очередь президент США, достаточно жестко заявил о том, что в случае гибели протестующих будут предприняты удары против Ирана. Сейчас сложно сказать, будут ли эти удары. С одной стороны, Дональду Трампу, конечно, очень хочется "навести порядок" в Иране в своем понимании - парой-тройкой точечных атак, что сыграло бы ему на руку как президенту. С другой стороны, он обоснованно опасается, что любое внешнее вмешательство приведет не к падению режима, а наоборот - к консолидации самых разных сил внутри Ирана для противостояния агрессии, что как раз было во время 12-дневной войны. Поэтому тут для самих Соединенных Штатов это палка о двух концах".