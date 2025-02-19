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Соединенные Штаты представят 24 февраля резолюцию по урегулированию украинского конфликта

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США 24 февраля представят на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН разработанный ими проект резолюции по урегулированию конфликта в Украине. Об этом американский госсекретарь Марко Рубио написал в X, сообщает ТАСС.

По словам госсекретаря, в понедельник США "предложат ООН историческую резолюцию, которую следует поддержать всем членам организации, чтобы проложить путь к миру".

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