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Соединенные Штаты представят 24 февраля резолюцию по урегулированию украинского конфликта
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США 24 февраля представят на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН разработанный ими проект резолюции по урегулированию конфликта в Украине. Об этом американский госсекретарь Марко Рубио написал в X, сообщает ТАСС.
По словам госсекретаря, в понедельник США "предложат ООН историческую резолюцию, которую следует поддержать всем членам организации, чтобы проложить путь к миру".