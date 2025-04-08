Согласно докладу ОЭСР и МАГАТЭ существующие запасы урана на планете могут иссякнуть к 2080 году

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Согласно совместному докладу Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития и Международного агентства по атомной энергии имеющиеся запасы урана при стремительном развитии атомной энергетики могут быть исчерпаны к 2080 году, если не будут приняты срочные меры по увеличению разведки и добычи этого элемента. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

По их данным, первую строчку в списке по величине запасов урана занимает Казахстан, за ним идут Канада, Намибия, Австралия, Узбекистан и Россия. Согласно докладу, разведанные и извлекаемые мировые запасы урана на начало 2023 года достигали 8 млн т, при этом сохраняется высокий потенциал для выявления дополнительных ресурсов.