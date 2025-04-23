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Память, которую нельзя позволить разрушить, и история, искажения которой нельзя допустить, как и распространение зла под названием фашизм.

Это лейтмотив встреч парламентариев СНГ в весенней сессии МПА в Санкт-Петербурге. Приближение знаковой не только для постсоветского пространства даты - 80-летия Великой Победы - в заявлениях с высокой трибуны, на встречах в профильных комиссиях, в кулуарных обсуждениях. Оно и понятно, все хотят мира, чтобы ужас, который пережил советский народ, снова не постучал в наши дома.

А ленинградцы до сих пор не оставляют от хлеба крошек и помнят, как по питерским с царской архитектурой улицам, где каждое здание дышало красотой и роскошью, тянули трупы на Пискаревку.

Единство спикеров парламентов Содружества во многом показатель. Парламентарии, каждые в своей стране, укрепляют заслон от распространения коричневой чумы уже XXI века. И Пискаревский мемориал очень точно бьет в цель по эмоциям, не давая забыть об ужасе и трагедии всего человечества. У каждого, кто ступает на эту землю, чувство холода по спине не отпускает до самого выхода. Мемориал один из самых масштабных в мире. 420 тыс. ленинградцев, погибших от голода, холода, обстрелов, покоятся здесь. А еще 70 тыс. воинов, героически оборонявших город. Энергетика, мало сказать, сильная.

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"Мы одинаково настроены бороться с попытками искажения, фальсификации истории, переписывания учебников, то, что происходит сегодня в целом ряде государств. Это гарантия того, что мы не позволим забыть подвиг Красной Армии, мы не позволим забыть подвиг наших народов", - сказала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Парламентарии обсудили ряд модельных законов, которые призваны укрепить безопасность, сработать на экономике стран, расширить гуманитарные проекты. Об этих задачах позволяет говорить мирное небо. И торжественное заседание Ассамблеи посвятили именно этому. О доказательствах геноцида, о противостоянии неонацизму в речах спикеров.

Отдельные силы пытаются уравнять в правах жертв, палачей, освободителей и агрессоров. Ставят под сомнение решение Международного военного трибунала. И этому должны положить конец парламентарии.

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"По улицам освобожденные Европы маршируют неонацисты, а в парламенте Канады легионеру СС, отличившемуся особой жестокостью, аплодируют стоя те, кто пишут законы нового времени. Современное поколение европейцев уже сегодня не знает, что рождением они обязаны не только предкам, но и нашим воинам, заплатившим своей жизнью за мир и их светлое будущее. Будущее, которое так и не наступило для более чем 3 млн белорусов, погибших в сражениях, хладнокровно убитых и замученных до смерти немецкими оккупантами", - подчеркнула председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

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На парламентариев возложена особая миссия - укреплять связи и взаимоотношения, а не возводить заборы по примеру наших западных соседей, подчеркнула спикер. И тот факт, что в прошлом году на праздничном параде в честь Дня Независимости Беларуси впервые принимали участие военные расчеты из стран Содружества и Китая, говорит о готовности совместно защищать общую территорию и воздушное пространство. И в принципе, теме безопасности, защите границ, угрозам из киберпространства, попыткам вмешательства отдельных сил во внутренние дела суверенных государств на весенней сессии было уделено особое внимание.

Сессия для парламентариев Содружества - не только возможность верить единству подходов, но и найти решение проблем. И одна из таких тем - искусственный интеллект, который сегодня не только инновация, но и отчасти угроза. Найти разумный баланс между внедрением и безопасностью - задача со звездочкой, и парламентарии думают, как. Все понимают, что нужны четкие правила и законы, ведь ИИ не всегда в хороших руках. Его используют и террористы.

"Надо разобраться во всех деталях. Надо серьезно подойти к этой проблеме, которая, скорее всего, будет определять дальнейшие десятилетия, если не века. И очень важно, что в рамках парламентов СНГ такая конференция проводится с участием контртеррористических структур ООН, с участием Международного Красного Креста и целого ряда других очень важных институтов, чтобы это решение было понятным нашим народам и странам", - отметил председатель комитета Совета Федерации России Григорий Карасин.

Нужны универсальные законы. Их варианты обсудили. Большая часть направлена на защиту от терроризма и экстремизма с применением новейших технологий и беспилотных систем.

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Также одобрены поправки к модельному закону о противодействии терроризму. Его предложил Антитеррористический центр СНГ. Нововведения упросят процесс признания организаций террористическими, доказательства против них смогут предоставлять не только официальные органы других государств, но и международные организации. Это делает процесс более гибким, и в этом задача парламентариев - найти правильный подход.

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Кроме того, в СНГ предлагают урегулировать использование электросамокатов. Их рост приводит к проблемам на дорогах, будут определены правила обращения, классификация средств, максимальная скорость, требования к освещению и другое.

Одобрен также и модельный закон об общественной безопасности. Он включает меры по развитию информационной безопасности и контролю миграционных потоков.

"Мы в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ активно занимаемся не только развитием межпарламентского сотрудничества и нашего взаимодействия на межпарламентских площадках, мы очень активно занимаемся и законотворческой деятельностью. В рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ уже принято более 600 модельных законов, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности. Это как раз и вопросы безопасности. Я думаю, что тема искусственного интеллекта тоже будет предметом отдельного рассмотрения в рамках работы по законотворчеству и модельному законодательству", - сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Алейник.

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Межпарламентская ассамблея СНГ - не только авторитетный консультативный орган Содружества, но и влиятельный противовес западным общественным институтам, которые, монополизируя международное мнение, пытаются выдать себя за истину последней инстанции.

К слову, парламентарии высоко оценили уровень проведения президентской избирательной кампании в Беларуси. 321 участок посетили наблюдатели от МПА СНГ. Беларусь выстроила надежную защиту от деструктива. О выработке единых подходов в речи белорусского спикера.

"С каждым новым политическим этапом к любым провокациям иммунитет у белорусов только возрастает. Безусловно, это результат тесного межпарламентского сотрудничества. Ведь каждая электоральная кампания - это уникальный опыт. Опыт организаторов, участников, наблюдателей. Защищая свой электоральный суверенитет, мы не придумываем что-то новое. Выработка единого подхода по недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств и поддержка политических преобразований в наших странах - задача межпарламентской дипломатии", - заявила Наталья Кочанова.

Парламентарии Содружества поддержали заявление Белорусского парламента к 80-летию Великой Победы. Оно связано с принятием Генассамблеей ООН резолюции о 80-й годовщине Второй мировой. Это шаг политический. Для стран, которые беспринципно обеляют карателей и их пособников - сигнал.

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На полях Ассамблеи состоялось гашение марки "Поезд памяти". С 2022 года с легкой руки спикеров верхних палат парламента в Беларуси и России проект набирает популярность и уже объединяет ребят всего постсоветского пространства. Почтовые марки "Поезд памяти" уже поступили в обращение.